O príncipe William e Kate Middleton estão a ser acusados pela imprensa internacional de terem quebrado uma das regras impostas pelo governo britânico relativamente à pandemia.

Segundo o jornal Daily Mail, apesar de os ajuntamentos serem limitados a seis pessoas, recentemente, os duques de Cambrigde e os filhos reuniram-se com o príncipe Eduardo, a mulher Sofia e também os seus filhos para fazerem uma visita a uma atração de Natal em Sandringham.

A publicação dá conta de imagens que mostram momentos em que ambas as famílias acabaram por se misturar, sem manterem o distanciamento social. Testemunhas asseguraram ainda ao jornal que as regras foram de facto quebradas, mas que se poderia perceber que as crianças estavam bastante divertidas.

Comentando o assunto, fontes da realeza garantem que os grupos chegaram em separado e que nunca foi a sua intenção quebrar as regras. "Como qualquer pessoa com crianças pequenas poderá perceber, há momentos numa caminhada de 90 minutos onde é difícil manter os grupos familiares separados, especialmente nas zonas mais estreitas do caminho", notou-se.

