Foi em 2017 que Meghan Markle viveu o primeiro Natal enquanto membro da realeza britânica e a sua estreia ficou marcada por uma hilariante surpresa ao cunhado, príncipe William.

Segundo a biografia 'Finding Freedom', a antiga atriz entrou no espírito da família real, que pela quadra natalícia opta por escolher presentes com humor, e ofereceu a William uma colher com a frase 'cereal killer' [assassino de cereais].

A obra refere ainda que a princesa Ana chegou a oferecer ao irmão Carlos um assento em couro para a sanita.

Leia Também: Depois do podcast, Meghan Markle e Harry preparam-se para novos projetos