Meghan Markle e o príncipe Harry não param de surpreender com novidades. Depois do anúncio do podcast, o casal está dedicado a outros projetos e sabe-se que o mais recente foi a parceria com a World Central Kitchen.

A fundação dos duques de Sussex, a Archewell Foundation, juntou-se à organização que fornece refeições a pessoas carenciadas e em conjunto vão criar quatro novos centros de distribuição.

A revista Hello nota que o casal vai financiar projetos de ajuda humanitária em Porto Rico e na ilha Dominica, nas Caraíbas.

Para já, devido à pandemia da Covid-19, Meghan e Harry não vão visitar os centros, mas têm a intenção de marcar presença no 'terreno' assim que for possível.

Leia Também: Harry e Meghan Markle imparáveis! Casal anuncia novo projeto