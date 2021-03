O Palácio de Buckingham irá iniciar uma investigação depois de terem sido feitas denúncias em relação a Meghan Markle. Conforme noticia o jornal britânico Daily Mail, a mulher do príncipe Harry foi acusada de ter tratado mal alguns funcionários quando ainda vivia no palácio.

A publicação dá conta que a duquesa terá "despachado" dois empregados e abalado a confiança de um outro. Aliás, uma ex-funcionário garante que Harry e Meghan faziam bullying constantemente.

É ainda referido que o príncipe tinha conhecimento do comportamento alegadamente errático da mulher e que "não fazia absolutamente nada para proteger as pessoas".

Markle já negou estas acusações, divulgadas no The Times, acusando o jornal de estar a ser usado precisamente pelo palácio para dar azo a uma "falsa narrativa" e a uma "campanha de difamação calculada".

Não ficando indiferente a estas acusações da duquesa, o palácio respondeu: "Estamos, obviamente, muito preocupados com as alegações do The Times feitas com base nas denúncias de antigos membros da equipa dos duques de Sussex".

"Os membros da equipa envolvidos, incluindo aqueles que saíram, serão chamados de forma a perceber se se poderão retirar lições", notou-se.

Tendo isto em conta, irá haver uma investigação, uma vez que a realeza "não tolera ou irá tolerar bullying [maus tratos]".

