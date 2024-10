Meghan Markle abriu o coração para falar sobre a sua experiência com o bullying na internet durante uma aparição a solo que fez a propósito do Dia Internacional da Rapariga.

A duquesa de Sussex surpreendeu um grupo de jovens durante uma visita à Girls Inc. of Greater Santa Barbara de maneira a conhecer o novo programa de bem-estar no mundo online, intitulado Social Media U.

Numa entrevista que deu à revista Vanity Fair sobre o assunto, a fundadora Larissa May recordou as palavras da mulher do príncipe Harry.

"Fizemos uma atividade na qual falamos sobre uma série de cenários e a Meghan disse que foi uma das pessoas no mundo que mais sofreu bullying", realçou.

Segundo a fundadora, o objetivo do evento era que as participantes falassem abertamente das suas vulnerabilidades e de como é crescer na era digital.

Recorde-se que Meghan Markle começou a ser alvo de duras críticas nas redes sociais pouco tempo depois de ter casado com o príncipe Harry. Ex-funcionários do palácio acusaram a ex-atriz de ser arrogante e a imprensa britânica lamentou a sua falta de adaptação à 'Firma'.

