Depois de ter revelado que o sogro tinha sido hospitalizado após de ter sido infetado com Covid-19, Ice-T atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Steve Austin.

Em conversa com Jimmy Fallon, no episódio de quinta-feira do 'The Tonight Show', o rapper contou que o pai de Coco Austin ficou com mazelas nos pulmões depois da luta contra o novo coronavírus.

"Agora ele está em casa, mas os seus pulmões estão danificados", disse, destacando o facto do novo vírus "atacar" em força o referido órgão.

Além disso, acrescentou ainda que o sogro esteve internado no hospital durante um mês.

Siga o link

Leia Também: Rapper Ice-T revela que o sogro foi hospitalizado com Covid-19