Ice-T e Coco Austin não precisam de um detetive para descobrir o que funciona no seu relacionamento.

O rapper e ator de 'Law & Order: Special Victims Unit' contou ao E! News, juntamente com Coco, como a sua vida amorosa é "saudável e intensa".

Na passadeira vermelha da 23.ª Festa Anual de Halloween de Heidi Klum, que decorreu no dia 31 de outubro, em Nova Iorque, a mulher de Ice-T revelou quantas vezes por semana o casal se envolve sexualmente: "Eu diria que o bom e saudável é fazer três vezes por semana. Acho que isso é bom depois de 23 anos".

Quanto ao que ajuda a manter a excitação viva para o casal, que se mascarou de palhaço assassino, os dois brincaram: "Nós geralmente usamos máscaras como estas".

Já em tom mais sério, Ice-T afirmou: "Envolvam-se no mundo do sexo. Mas também é importante concentrarem-se no que fazem fora do quarto".

"Nós saímos muito à noite", acrescentou a mulher de 45 anos, "saímos para jantar, arranjamo-nos um para o outro".

Enquanto isso, Ice-T, que tem uma filha de 8 anos, Chanel, enfatizou que um relacionamento sem intimidade pode resultar num problema maior.

"Quando estás num relacionamento, tu queres fazer sexo. Se isso acabar, acabou. Quando esse sentimento passar, esquece".

Na verdade, o rapper revelou que "sexo selvagem" é a chave para manter o romance vivo.

"Essa chama tem de permanecer acesa", disse o homem de 65 anos. "Quando essa chama se apaga e vocês não se sentem mais atraídos um pelo outro, vocês têm de lidar com isso muito rapidamente, porque é algo necessário".

Embora uma vida sexual saudável seja crucial para o relacionamento, é o quotidiano que realmente constrói o vínculo entre este casal.

"Acho que a Coco e eu somos companheiros de equipa", refletiu. "Temos de ser companheiros de equipa, não oponentes, não ativos, não passivos. Eu valorizo ​​tudo o que ela faz por mim. Nós apreciamo-nos um ao outro".

