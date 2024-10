A apresentadora Michelle Visage, de 56 anos, está a dar que falar no Brasil devido às suas mais recentes declarações sobre relacionamentos duradouros.

A artista brasileira, que tem há 29 anos uma relação com David Case, afirma que o segredo para fazer a união durar é ter sexo com outras pessoas. Desta forma, assume-se como defensora de um relacionamento aberto.

"Nós vivemos de forma aberta, então ele sente-se bem sabendo que estou feliz, não importa o que eu faça, e não estou a falar apenas sexualmente. Seja o que for", começou por defender.

"Não sei se tenho compersão [ausência de ciúme entre parceiros amorosos ou sentimento de felicidade pelo parceiro estar com outra pessoa], para ficar realmente animada se ele estiver com outra mulher, mas sei que isso existe, e ele sente-se 100% assim", confessou em declarações ao podcast 'Origins With Cush Jumbo'.

Michelle Visage, recorde-se, tornou-se famosa no brasil ao ser escolhida como jurada no reality show 'RuPaul's Drag Race', recentemente estreou-se como apresentadora do formato.

