O pai de Coco Austin, Steve Austin, foi diagnosticado com o novo coronavírus e está internado no hospital. A notícia chegou inicialmente por parte do rapper Ice-T, marido de Coco, esta terça-feira, 30 de junho, através do Twitter.

"O pai da Coco foi internado ontem", começa por revelar o artista na legenda de uma fotografia do sogro que aparece com uma máscara de oxigénio, numa cama de hospital, referindo de seguida que o mesmo foi infetado com Covid-19.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos seguidores, mas um internauta em particular não passou despercebido aos olhos do rapper. Isto porque o mesmo alegou que o artista não parecia estar "muito preocupado" com a situação. "E tu não me pareces muito inteligente", respondeu Ice-T.

Por sua vez, Coco também se manifestou nas redes sociais, contando ainda que o pai está neste momento nos cuidados intensivos.

