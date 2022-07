As acusações surgiram através de um documentário do New York Times, estreado há nove meses.

Jamie Spears, pai de Britney Spears, negou ter instalado aparelhos de escuta no quarto da cantora para a vigiar. Jamie, de 69 anos, submeteu uma declaração ao Tribunal Superior de Los Angeles esta semana, nove meses depois da acusação ter surgido num documentário do New York Times. "Estou informado acerca da alegação… que um aparelho de escuta foi colocado no quarto dela como meio de vigilância durante a tutela. Essa alegação é falsa", garantiu Jamie, conforme noticia o Page Six. "Nunca conduzi ou autorizei nenhuma vigilância no quarto de Britney, incluindo durante a tutela. Não tenho conhecimento de que qualquer vigilância tenha ocorrido", justifica. O pai da 'princesa da pop' garante que tem uma testemunha que pode testificar a veracidade das suas declarações. Os representantes de Britney Spears ainda não reagiram a tais declarações. Leia Também: Ex-marido de Britney Spears tentou invadir quarto da cantora