O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, irá a julgamento depois de ter invadido a casa da cantora no dia do seu casamento com Sam Asghari.

Segundo a Associated Press foi feita uma audiência preliminar esta segunda-feira, 27 de junho, na qual se concluiu que havia provas suficientes contra Alexander.

Ainda segundo a Rolling Stone, um antigo segurança da artista, que foi despedido após o incidente, revelou que o objetivo de Jason era entrar no quarto da artista, mas que este estava trancado.

O processo terá continuação uma vez que o arguido é acusado de vandalismo e assédio. O mesmo continua preso.

