Apesar de a relação com a filha mais velha não ser a melhor, Lynne Spears não deixa de querer o melhor para Britney Spears.

Num vídeo obtido pelo Page Six, um fotógrafo apanhou Lynne a sair do Aeroporto Internacional de Los Angeles, na passada quinta-feira, e perguntou-lhe como é que se estava a sentir depois de não ter sido convidada para o casamento da filha com Sam Asghari.

"Só quero que ela seja feliz", respondeu Lynne, enquanto caminhava em direção ao estacionamento.

Esta não é a primeira vez que Lynne fala em público após o casamento de Britney. Depois de a cantora ter dado o nó no dia 9 de junho, a mãe comentou uma publicação que a artista fez no Instagram com fotos da cerimónia.

De recordar que mãe e filha não têm uma boa relação, especialmente por causa da controversa tutela da cantora. Durante vários anos, o pai de Britney Spears era responsável pela tutela da artista. A cantora está finalmente livre após uma extensa luta no tribunal, e cortou os laços com a maioria da família.

