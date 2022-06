A cantora casou-se com Sam Asghari no início do mês

Britney Spears partilhou esta sexta-feira uma nova imagem da festa de casamento na qual oficializou a relação de longa data com Sam Asghari. A cantora mostrou uma imagem da decoração exterior do local onde decorreu a boda e na legenda declarou que viveu neste dia "a melhor festa de sempre". "Obrigada novamente às pessoas incríveis que vieram ao nosso casamento! Senti tanto amor e alegria!!! Definitivamente uma noite memorável", realçou ainda. Britney Spears e Sam Asghari casaram-se no início do mês de junho.