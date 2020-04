Zach Braff contou que o pai de Anne Hathaway quase lhe bateu na estreia do filme 'Les Miserables', por causa de um mal-entendido. A ex-estrela de 'Scrubs' é um grande amigo da também atriz, de 37 anos, e recordou este momento constrangedor que aconteceu em 2012.

"Eu estava a caminhar na direção da Anne Hathaway para lhe agradecer e, de repente, o seu pai levanta-se e diz: 'Eu vou matar este f*********. Como é que ele tem a coragem de estragar a estreia da minha filha? Vou estrangulá-lo'", lembrou Zach, explicando de seguida que o progenitor da colega o tinha confundido com um 'ex' da filha, Raffaello Follieri.

O pai de Anne acabou por perceber que não era Raffaello quando Zach se aproximou. "Ele suspirou de alívio ao perceber que eu não era o ex-namorado", acrescentou.

Recorde-se que o papel de Anne no filme levou a que ganhasse um Óscar, de Melhor Atriz Secundária. A artista namorou com Raffaello entre 2004 e 2008. O ex-casal separou-se antes de Raffaello ser acusado de enganar investidores de milhões de dólares e ser condenado a quatro anos e meio de prisão.

As semelhanças físicas entre o 'ex' de Anne e Zach são tão evidentes que este não foi o único episódio em que foi confundido. O mesmo aconteceu antes, e até Eddie Murphy já disse ao ator que é muito parecido com Raffaello.

Leia Também: Florence Pugh responde a ofensas sobre diferença de idade do namorado