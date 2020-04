Florence Pugh respondeu à letra a todos os que deixaram comentários ofensivos sobre o facto de ser 21 anos mais nova que o namorado, Zach Braff.

A atriz de 'Little Women', de 24 anos, gravou um vídeo no qual pede aos internautas para acabarem com as críticas que recebeu após ter homenageado o também ator, de 45 anos, no dia em que este celebrou mais um ano de vida.

De acordo com Florence, esta até se viu obrigada a bloquear a caixa de comentários da publicação, uma vez que não quer que a sua página de Instagram seja um lugar "tóxico".

Veja a publicação que fez no aniversário do companheiro:

"Não vou permitir este tipo de comportamento na minha página", afirmou a atriz, explicando que o que a mais deixa chateada é o facto destas reações surgirem numa fase em que "precisamos de ficar juntos" por causa da pandemia da Covid-19.

"Eu tenho 24 anos. Trabalho desde os 17 anos. Ganho dinheiro desde os 17. Tornei-me adulta aos 18. Tenho 24 anos. Não preciso que vocês me digam quem é que eu deveria ou não deveria amar e nunca na minha vida diria a ninguém quem é que eles podem ou não amar", acrescentou.

Veja o vídeo na íntegra:

