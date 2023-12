O pai de Amy Winehouse processou duas amigas da falecida cantora em mais de 730 mil libras (mais de 840 mil euros)

Mitch Winehouse, de 73 anos, diz que estas antigas amigas da filha lucraram com a venda de bens pessoais da cantora num leilão.

O pai da artista, que é administrador do espólio da filha desde sua morte, aos 27 anos, a 23 de julho de 2011, abriu um processo contra Naomi Parry e Catriona Gourlay no Tribunal Superior de Londres.

De acordo com o documento judicial, alega-se que as duas mulheres enviaram "vários itens de propriedade pessoal de Amy durante a sua vida" para dois leilões, um 2021 e outro este ano. Ao colocarem os artigos à venda "em nome próprio", as mulheres "converteram" a propriedade da falecida artista "para o seu próprio uso".

O pai da cantora, no papel de administrador do espólio, pede 534192,90 libras (mais de 615 mil euros) por danos de Naomi e 198041,07 libras (quase 230 mil euros) a Catriona.

Um comunicado divulgado por um porta-voz do Amy Winehouse Estate no mês passado dizia que "em 2021, o espólio de Amy leiloou itens da sua vida e carreira, com 30% dos lucros a reverterem para a Amy Winehouse Foundation. Dois indivíduos venderam vários itens naquele leilão e retiveram os lucros: Os itens eram todos relacionados com a Amy", diz o mesmo documento, em referência às duas amigas da cantora

“Este ano elas colocaram em leilão mais itens relacionados com a Amy e juntos os dois leilões geraram somas de seis dígitos para cada uma delas. O Espólio questionou como é que esses itens chegaram à sua posse e não obteve respostas satisfatórias. O espólio lançou, portanto, um processo legal para esclarecer a situação", refere ainda o comunicado.

