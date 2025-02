Já é do conhecimento de todos que Bryan Adams, além de cantor, é também fotógrafo e tem vários trabalho publicados nessa área.

Depois de uma longa lista de celebridades que foram captados pela lente do artista, com nomes que incluem a rainha Isabel II, Amy Winehouse, Mick Jagger, Naomi Campbell, entre outros; agora, também o músico português João Pedro Pais pode dizer que foi fotografado por Bryan Adams.

O cantor foi o responsável pela capa do novo single do artista nacional, assim como todas as imagens do futuro novo álbum, noticia a RFM.

Os dois artistas conhecem-se desde 2003, quando João Pedro Pais fez a primeira parte dos concertos de Bryan Adams em Barcelona, Alicante, Madrid, Lisboa, Porto e Guimarães.

João Pedro Pais também já trabalhou com Keith Scott, guitarrista de sempre de Bryan Adams.

© Instagram/João Pedro Pais

