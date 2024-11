João Pedro Pais é um conhecido fã de Bryan Adams e amigo do seu guitarrista, Keith Scott. Aquando da passagem dos músicos canadianos por Portugal, os três estiveram juntos.

"Ontem depois do concerto, reencontrei o Bryan Adams que há já 20 anos me recebe sempre tão bem, e durante a semana fui com o Keith Scott até uma Casa de Fados. Também eu admiro estes dois homens", escreveu o cantor português na sua conta de Instagram, numa publicação onde é possível ver três fotografias com os artistas internacionais.

Bryan Adams trouxe a Portugal a 'So Happy It Hurts Tour' e esgotou quatro datas, em Gondomar e em Lisboa.