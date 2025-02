Bryan Adams tinha um concerto marcado no domingo, 9 de fevereiro, em Perth, na Austrália, que foi cancelado por uma bizarra e repugnante razão.

O concerto estava marcado na RAC Arena, e foi a empresa municipal de águas da região que deu o aviso do cancelamento devido a uma enorme obstrução nos esgotos que punha em causa as casas de banho do evento, noticia o Daily Mail.

A atuação, que estava esgotada, foi cancelada horas antes do início marcado, enquanto os esforços para remover a água parada e a "gordura e resíduos" perto do local estavam demorados.

"Lamento profundamente que não tenhamos conseguido fazer isto hoje. Estava tão entusiasmado para vos ver a todos. Agradeço a vossa paciência e apoio, e mal posso esperar para voltar e tocar para vocês assim que seja possível remarcar", disse o cantor nas redes sociais, citado pela mesma publicação, desculpando-se aos fãs.

