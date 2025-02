Olly Murs viu-se obrigado a cancelar o espetáculo que tinha agendado, no Dubai, horas antes de subir ao palco.

O artista, de 40 anos, iria atuar no Bla Bla Dubai, na noite de sexta-feira, mas recorreu ao Instagram para pedir desculpa aos fãs por causa do cancelamento do concerto devido a uma infeção na garganta.

"A todos aqui no Dubai, infelizmente, devido a ordens médicas, vou ter de cancelar o espetáculo desta noite no Bla Bla por causa de uma infeção na garganta", comunicou.

"Estou de rastos. Ansioso para voltar o mais rápido possível e partilhar novas informações sobre a data que conseguir [remarcar]", rematou.

© Instagram

