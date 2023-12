Michael Bublé sofreu um "choque de realidade" quando o filho foi diagnosticado com cancro.

O cantor, de 48 anos, redefiniu as suas prioridades depois de Noah, hoje com dez anos, ter sido diagnosticado com um tumor raro aos três anos.

Bublé falou sobe esse período delicado em entrevista ao podcast 'Diary Of a CEO': "O diagnóstico de cancro do meu filho abalou o meu mundo, abriu-me os olhos. Não me quero aprofundar nisso, mas acho que não tive contexto. Aquilo foi um choque de realidade. Nunca mais serei despreocupado na vida, e tudo bem", afirmou o cantor.

"É um privilégio para mim existir e a dor, o medo e o sofrimento que acompanham esse tipo de coisa fazem parte desta vida", acrescentou, sublinhando que a doença do filho marcou um ponto de viragem na sua vida.

"Quando isto aconteceu, eu estava a passar por uma crise. Acho que não tinha as minhas prioridades definidas. A minha família sempre foi um amor. Não acho que fui um homem terrível, mas tudo era 'carreira, ambição, como posso tornar-me, no maior, no melhor? Mais ego, mais poder'", afirmou.

De recordar que além de Noah, o cantor é ainda pai de Elias, de sete anos, Vida, de cinco, e Cielo, de 16 meses, todos frutos do seu casamento com Luisana Lopilato.