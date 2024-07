A fundação Amy Winehouse recordou a artista num dia marcante. Esta terça-feira, dia 23 de julho, fez 13 anos que a cantora partiu e a data não ficou esquecida.

"23 de julho de 2011. 13 anos depois, a luz da Amy brilha mais forte do que nunca. O seu legado continua através da sua música, do nosso trabalho com os jovens e nos nossos corações", pode ler-se numa mensagem deixada nas redes sociais.

De recordar que a fundação Amy Winehouse é uma instituição de caridade para jovens que foi criada pela família da artista após a sua morte.

Na conta oficial de Amy Winehouse nas redes sociais foram também publicadas fotografias da artista a preto e branco e escreveram: "14.09.1983 - 23.07.2011. Para sempre nos nossos corações. Juntem-se a nós esta semana para celebrar e recordar a falecida e grande Amy Jade Winehouse".

