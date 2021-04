José Carlos Pereira vive uma fase muito positiva da sua vida. O ator, de 42 anos, partilhou com os seus seguidores das redes sociais uma fotografia ternurenta na qual surge a dar o biberão ao filho mais novo, o bebé Tomás.

"Adoro domingos. Uma boa semana a todos", afirmou na legenda da publicação.

Os elogios por parte dos admiradores não tardaram em chegar.

Recorde-se que Tomás é fruto do atual relacionamento do médico com Inês de Góis. O artista é ainda pai de Salvador, da sua anterior relação com Liliana Aguiar.

