A saúde frágil de Ozzy Osbourne parece não estar a dar tréguas. O músico viu-se forçado a cancelar no início desta semana a sua participação no festival Power Trip, que se realiza no estado norte-americano da Califórnia (em outubro).

"Infelizmente, o meu corpo diz-me que ainda não estou pronto", começou por dizer, dando conta de que ainda não recuperou totalmente dos problemas de saúde que o levaram a cancelar a digressão europeia.

Após o comunicado, surgiram agora na imprensa internacional as primeiras fotografias do músico. Ozzy Osbourne foi fotografado pelos paparazzi a sair de um hospital numa cadeira de rodas.

O icónico artista, atualmente com 74 anos, passou por várias cirurgias devido a uma lesão na coluna que contraiu na sequência de um acidente de bicicleta em 2009. A lesão piorou em 2019, após uma queda em casa. Em 2020, recorde-se, soube-se que o seu estado de saúde era ainda mais frágil depois do diagnosticado de Parkinson.

