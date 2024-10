Ozzy Osbourne ficou em destaque na imprensa internacional depois de ter feito uma rara aparição pública. O músico - que foi diagnosticado com Parkinson - foi fotografado numa sessão de autógrafos em Los Angeles.

Com uma camisola preta, colares e os característicos óculos redondos escuros, foi assim que o músico, de 75 anos, marcou presença no evento Son of Monsterpalooza, que decorreu em Burbank, na Califórnia. Ao seu lado estava a mulher, Sharon Osbourne, de 72 anos, e os filhos Kelly Osbourne, de 39, e Jack Osbourne, de 38.

Jack Osbourne publicou na sua página de Instagram um vídeo com várias imagens e, entre elas, podemos ver Ozzy Osbourne a dar autógrafos.

Nas redes sociais estão também a circular imagens do músico a caminhar com a ajuda de um outro homem e de uma bengala.