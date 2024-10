Kelly Osbourne surgiu em público muito elegante durante a comemoração do seu 40.º aniversário, data que comemorou com amigos em Los Angeles, no domingo.

De acordo com o Daily Mail, a filha de Ozzy e Sharon Osbourne foi fotografada com um vestido preto que destacou as suas 'novas curvas' após ter reduzido os números na balança.

Com um vestido midi justo de mangas compridas, Kelly Osbourne parecia muito feliz e estava deslumbrante.

Leia Também: Julia Roberts celebra 57 anos. Relembre os melhores looks da atriz