Kelly Osbourne mostrou que usar calças de couro num evento pode ser uma boa opção.

A personalidade televisiva esteve presente na Celebration of Boujee On A Budget Tour de Matt Mathews com a Live Nation, que decorreu no The Peppermint Club, em Los Angeles, na noite de quarta-feira.

Para a ocasião, Kelly Osbourne escolheu um look simples, mas com estilo, e todo ele em preto.

Além de umas calças de couro pretas, acrescentou uma camisola no mesmo tom que colocou por dentro e que destacou as suas curvas. Veja nas imagens da galeria.

