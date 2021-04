Zac Efron separou-se de Vanessa Valladares após 10 meses de relacionamento. Segundo uma fonte da Us Weekly, tal aconteceu porque os horários dos dois já não eram compatíveis.

"O Zac está prestes a iniciar um ano ocupado de filmagens e queria fazer uma pausa agora", afirmou a referida fonte, notando que os dois já estavam a viver juntos na Austrália.

O ator, de 33 anos, irá deixar o país e partir para o Canadá em maio para começar o filme 'Firestarter', onde contracenará com Anne Hathaway, projeto que faria com que Valladares ficasse sozinha durante dois meses.

Ou seja, esta agenda de Efron iria fazer com que o artista ficasse a pagar por uma casa onde não viveria, algo que "não resultaria" para ele.

"No fundo o Zac está aliviado por as coisas terem corrido assim. Ele tinha medo que ela fosse uma distração durante as filmagens deste drama intenso", explicou.

Assim sendo, o eterno protagonista de 'High School Musical' sentiu que o melhor seria cada um seguir o seu próprio caminho.

