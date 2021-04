Zac Efron está a ser notícia na imprensa mas não pelos motivos mais esperados. O ator foi convidado para o evento 'Eartg Day! The Musical' a propósito do 'Dia da Terra', no entanto, o que acabou por chamar a atenção foi o seu rosto.

Desde logo, uma série de internautas começaram a apontar mudanças notórias, entre elas o facto dos lábios do eterno ator de 'High School Musical' estarem mais inchados e ainda o maxilar mais marcado.

Há quem diga que a celebridade se submeteu a uma intervenção estética denominada como harmonização facial.

