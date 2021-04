Zac Efron voltou a fazer parte do clube dos solteiros. Conforme noticia o The Daily Telegraph, o ator separou-se de Vanessa Valladares após um romance de 10 meses.

A estrela de 'High School Musical' conheceu a antiga empregada de mesa em junho do ano passado, enquanto estava se encontrava a trabalhar em New South Wales, Austrália.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Vanessa chegou-se a despedir para que pudesse passar mais tempo com o ator.

O casal foi apanhado algumas vezes pelos paparazzi em vários locais, enquanto Efron trabalhava no filme 'Gold' e na série da Netflix - 'Down to Earth with Zac Efron'.

A última vez que Zac e Vanessa foram fotografados juntos foi no passado mês de março.

