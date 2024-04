Rufus Sewell é quem dá vida ao príncipe André em 'Scoop', da Netflix, e a colega e também atriz Gillian Anderson mostrou a sua transformação para o referido papel.

Este filme, recorde-se, é sobre a entrevista bombástica que o membro da realeza deu à BBC em 2019 e as suas ligações a Jeffrey Epstein.

"Apenas uma semana de filmagens. 'Scoop' foi lançado hoje na Netflix", escreveu Gillian Anderson na publicação que fez no Instagram no dia 5 de abril, onde mostra várias imagens em que aparece junto do colega Rufus Sewell. Veja na galeria.

De referir que Gillian Anderson interpreta Emily Maitlis, a apresentadora da BBC que conduziu a entrevista.

