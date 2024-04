Há séries difíceis de esquecer e 'Todos Contra o Chris' faz parte dessa lista. A produção da CBS, exibida entre 2005 e 2009, deixa saudades a milhares de fãs em todo o mundo, mas esta semana deu que falar por uma história muito engraçada que tem o Brasil como pano de fundo.

A comunidade de fãs brasileiros da série de humor uniu-se para fazer com que Vincent Martella, que deu vida à personagem Greg, superasse o protagonista, Tyler James Williams, em número de seguidores no Instagram.

No início do movimento, Martella tinha apenas 200 mil seguidores, enquanto que Williams somava 2 milhões e 300 mil. Em 48 horas, Martella passou a ter 2 milhões e 500 mil seguidores, isto depois de apenas ter publicado uma fotografia com uma camisola que tinha a frase "eu sou famoso no Brasil".

Os brasileiros viram o gesto de Vincent Martella como o pretexto indicado para se 'vingarem' de Tyler James Williams, dado que este ator, anos antes, criticou o facto de receber nas redes sociais centenas de comentários diariamente com frases suas na série traduzidas em português do Brasil. Tyler chegou mesmo a restringir essas mensagens, que assim passaram a ser bloqueadas automaticamente nas plataformas.

Com esta história em destaque ao longo da passada semana, o Fama ao Minuto decidiu reunir na galeria imagens que mostram os principais atores do elenco durante os anos em que a série foi exibida, comparando-as depois com recentes fotografias destas mesmas figuras públicas.

