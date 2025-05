Para Chris Evans, claramente, a prioridade é a família. E a 'prova' disso mesmo foi a recente atitude do ator, que está casado com a portuguesa Alba Batista.

Um dos filmes mais recentes do artista, 'Honey Don't!', teve a sua antestreia mundial no Festival de Cinema de Cannes, em França, na passada sexta-feira, dia 23 de maio. No entanto, o ator não foi visto na passadeira vermelha, nem mesmo no evento.

Nas stories da sua página de Instagram, segundo a People, Chris Evans explicou que faltou ao evento por um motivo especial. "Gostava de ter estado com o meu elenco e cineastas incríveis em Cannes. Mas era o 70.º aniversário da minha mãe e há coisas que tu simplesmente não podes perder! Parabéns a todos", disse.

