Ter outro bebé não está nos planos de Kristin Cavallari, como a própria revelou no último episódio do seu podcast 'Let's Be Honest'.

Ao abordar os rumores da quarta gravidez, a atriz, de 38 anos, disse: "Gente, isso é de um TikTok parvo que fiz com o áudio de outra pessoa."

"A partir daí, eles fizeram notícia a dizer que estou a falar sobre ter outro bebé. Isso não podia ser mais ridículo", acrescentou.

"As pessoas esquecem-se que o TikTok é uma grande piada. Nada do que é publicado no TikTok deve ser interpretado como algo além de uma piada", continuou.

"Faço um TikTok na brincadeira, e eles escrevem como se eu estivesse a falar sobre ter outro bebé. Nem é a minha voz", frisou. "Como é que podem escrever sobre isso se não é um áudio meu?", insistiu.

