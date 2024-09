Kristin Cavallari revelou, durante um podcast, que a sua relação com o namorado, 13 anos mais novo, lhe tem proporcionado dos melhores momentos de sempre... debaixo dos lençóis.

As revelações foram feitas durante o podcast 'Let’s Be Honest', onde a protagonista da série 'Very Cavallari' foi desafiada a participar no jogo 'Verdade ou Bebe', uma espécie de 'Verdade ou Consequência'.

Durante essa interação, Kristen, de 34 anos, foi questionada sobre a sua relação íntima com o namorado Mark Estes, de 24 anos.

A influencer respondeu referindo que as suas relações sexuais se tornaram cada vez melhores com a idade

"Para as mulheres, o sexo torna-se melhor à medida que te tornas mais velha", afirmou Kristen, referindo que as incertezas e inseguranças que temos aos 20 anos, fazem com que a intimidade seja algo mais difícil de lidar.

Kristen acabou mesmo por afirmar que tem tido "o melhor sexo de sempre" com o atual namorado.

Recorde-se que Cavallari foi casada, durante dez anos, com o futebolista norte-americano Jay Cutler. O casal, que tem três filhos em comum, divorciou-se em 2020.