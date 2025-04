Kristin Cavallari partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma rara imagem em que mostra os três filhos.

A personalidade de reality show, de 38 anos, é mãe de Jaxon, de 10 anos, Camden, de 12, e Saylor, de 9, fruto do casamento terminado com Jay Cutler.

"As minhas noites preferidas", disse na legenda das referidas imagens onde podemos ainda ver o patudo da família.

Recorde-se que Kristin Cavallari - que ficou conhecida com os reality show 'Laguna Beach: The Real Orange County', 'The Hills' e 'Very Cavallari' - e Jay Cutler - jogador de futebol americano - separaram-se em abril de 2020, após quase sete anos de casamento e dez de relação, como recorda a People.

