Kristin Cavallari esteve no podcast 'Let's Be Honest', e o episódio foi para o ar na terça-feira, dia 15 de abril. Durante a conversa, a atriz esclareceu os rumores antigos de que tinha vivido um romance com Chris Evans.

"O Chris Evans e eu tínhamos um grupo de amigos parecido", começou por dizer, explicando que por isso é que estavam muitas vezes 'juntos'.

"Nunca namorei com o Chris Evans. Nunca, nunca, nunca. Nem nunca saí com ele. Não aconteceu nada, e há anos que circulam boatos de que namoramos. Nunca namoramos", frisou.

De recordar que Chris Evans está atualmente casado com a atriz portuguesa Alba Baptista. Deram o nó em 2023.

