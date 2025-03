Chris Evans e a portuguesa Alba Baptista deram o nó em 2023 e têm conquistado 'tudo e todos'. Há quem diga mesmo que são a 'combinação perfeita', como é o caso de Jimmy Warden.

O realizador trabalhou com a atriz, de 27 anos, no seu novo filme 'Borderline' e testemunhou de perto a relação da portuguesa com Chris Evans, de 43.

Em conversa com a People, Jimmy e a mulher Samara Weaving partilharam que gostaram do encontro que tiveram com o ator de 'Capitão América' e Alba Baptista.

Jimmy Warden disse mesmo que Chris e Alba são aquele tipo de casais que nos deixa a pensar: "Estas pessoas são perfeitas uma para a outra". Além disso, descreveu-os como "um casal muito doce".

"Ele também é a pessoa mais simpática, é o mais 'fixe', obviamente. Ele é o Capitão América", comentou ainda, falando de Chris Evans. Já sobre a atriz portuguesa, destacou-a como "a pessoa mais doce".

