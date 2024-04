A série 'Todos Contra o Chris' fez muito sucesso em vários países e no Brasil é ainda hoje lembrada. É precisamente a partir deste carinho que nasceu um fenómeno nas redes sociais.

O ator Vincent Martella, que na série de humor deu vida à personagem Greg, partilhou nas redes sociais uma fotografia com uma camisola que tinha a frase "eu sou famoso no Brasil". Em jeito de retribuição, os brasileiros uniram-se para fazerem com que Martella, que nessa altura tinha pouco mais de 200 mil seguidores, superasse o protagonista da série, o ator Tyler James Williams, que tinha 2,3 milhões de seguidores.

Em cerca de 48 horas, Vincent Martella ganhou mais de 2,3 milhões de seguidores e neste momento já superou Tyler James Williams, o que significa que a meta estabelecida pelos brasileiros foi superada.

Tyler, vale recordar, deixou indignados alguns brasileiros quando há uns anos se mostrou desagradado pelo facto de ser 'bombardeado' com inúmeros comentários, escritos em português, com frases suas da série. O ator chegou mesmo a bloquear algumas dessas mensagens, conforme confessou numa entrevista.

Em Portugal, 'Todos Contra o Chris' foi exibida pela RTP. A série foi criada por Chris Rock e conta alguns episódios hilariantes vividos pelo humorista norte-americano durante a infância e adolescência.



© Reprodução Instagram

