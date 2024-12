Os One Direction estariam a falar sobre um último concerto em conjunto, antes da morte de Liam Payne.

Uma fonte revelou à US Magazine que os membros da banda ficaram devastados com as notícias da morte do colega com quem estariam em conversações para uma última reunião.

"Eles estavam a falar sobre um último concerto de reunião", disse a referida fonte, que afirmou ainda que a hipótese ainda se mantém, agora em formato de homenagem ao cantor.

"Os rapazes adoravam fazer um tributo ao Liam. Eles estão tão devastados agora, que nem conseguem pensar nisso como um projeto legítimo, mas tem sido discutido. A morte do Liam partiu-lhes o coração."

O cantor, recorde-se, morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

