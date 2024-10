Liam Payne terá sido demitido da Universal Music dias antes de morrer, segundo o Daily Mail.

Inicialmente, o cantor tinha sido contratado pela Sony, quando integrava a banda One Direction, mas assinou contrato com a Universal em julho de 2016, quando iniciou a carreira a solo aos 22 anos.

Após a notícia do falecimento do cantor, a Universal Music Group lamentou a sua partida. "Estamos devastados com a trágica morte do Liam Payne. O seu legado viverá através da música e dos inúmeros fãs que ele inspirou, e que o adoravam. Enviamos as nossas mais profundas condolências à família e entes queridos do Liam", escreveram.

Várias fontes confirmaram ao MailOnline que o artista tinha sido demitido da editora discográfica, e que teria ficado de rastos com tal decisão.

Além disso, consta ainda que a pessoa que representava Liam tinha deixado de trabalhar com o artista no início deste mês. Tal terá acontecido quando a ex-noiva do cantor, Maya Henry, iniciou um processo judicial contra o mesmo.

"Foi como se toda a carreira musical que o Liam construiu desde que começou o caminho a solo, há oito anos, estivesse a desmoronar", comentou uma fonte. "Deve tê-lo deixado completamente devastado", acrescentou.

Liam Payne, recorde-se, morreu na quarta-feira, dia 16 de outubro, depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 31 anos.

O músico - que fez parte da banda One Direction - deixa o filho de sete anos, o pequeno Bear, fruto da antiga relação com a cantora Cheryl Cole.

