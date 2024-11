Uma nova fotografia de Liam Payne, captada momentos antes da morte do cantor, foi divulgada e está a circular pelas redes sociais, deixando os fãs revoltados.

De acordo com o TMZ, Liam estaria a tentar escapar-se do seu quarto de hotel, através da varanda, quando caiu e morreu.

O mesmo site dá conta de que o cantor já teria feito o mesmo noutras ocasiões, nomeadamente em setembro, quando o seu guarda-costas o trancou no quarto de uma casa alugada na Flórida (EUA) por estar sob o efeito de drogas. Liam terá usado a varanda para fugir do quarto, com a ajuda de uma mangueira de jardim.

A fotografia divulgada esta semana, foi captada no lobby de entrada do CasaSur Palermo Hotel, em Buenos Aires (Argentina).

Na imagem, é possível ver três homens, aparentemente funcionários do hotel, a levar o cantor para o quarto, minutos antes da sua morte. De acordo com o TMZ, o cantor estava consciente.

Segundo imagens captadas pelas câmaras de videovigilância no corredor do quarto onde Liam estava hospedado, e divulgadas pela mesma publicação, o cantor debateu-se com os funcionários por não querer entrar no quarto.

O cantor terá ficado então sozinho no quarto e acabou por morrer minutos depois, após uma queda da varanda.

"Ele poderia ter sido salvo se não o tivessem deixado ali, e se esperassem pela ambulância. Mas, em vez disso, levaram-no para o quarto e, pronto, já sabemos o que aconteceu", lê-se numa publicação na rede social X, onde é possível ver a referida imagem.