Olívia Ortiz decidiu 'refrescar' o seu visual através de uma nova cor de cabelo comparativamente mais clara àquela que anteriormente tinha.

Nas redes sociais, mais propriamente na sua conta de Instagram, a influencer e apresentadora mostrou o seu novo look aos seguidores através de uma publicação que fez na sua conta de TikTok.

Na legenda da publicação afirmou. "'They call me Tiago' para mostrar a mudança de look! Que tal?", questionou, dando conta que adorou o resultado final.

Ora veja!

