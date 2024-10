Olívia Ortiz usou um look que fez despertar muita curiosidade. A influenciadora partilhou uma fotografia, nas redes sociais, onde se mostra com um vestido preto, midi, e com um drapeado na zona da barriga.

Mas é a parte de cima que marca pela diferença, já que esta peça é combinada com um bralette verde.

Curiosamente, este vestido foi também usado por outra cara muito conhecida. Kylie Jenner fez uma sessão fotográfica para a revista Elle Russia, em setembro de 2021, onde usou a mesma roupa.

O vestido está à venda neste site e custa 108,95 euros.

