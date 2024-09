Kylie Jenner tem passado tempo com a irmã Kendall na Semana da Moda de Paris e tem assistido a vários desfiles.

Apesar de não ter estado presente na apresentação da Balmain, a empresária usou uma peça do estilista da marca, Olivier Rousteing.

Falamos de um vestido com a cara da própria. O retrato realista é feito com centenas de milhares de miçangas.

O vestido, comprido e sem alças, fez parte do desfile da Balmain na quarta-feira, 25 de setembro, na apresentação da nova coleção que conta com outras peças com rostos desenhados.

© Kristy Sparow/Getty Images

