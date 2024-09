Hailey Bieber foi vista publicamente pela primeira vez desde que foi mãe de Jack Blues Bieber, no dia 23 de agosto.

A modelo foi vista em Los Angeles (EUA), a jantar fora com a amiga Kylie Jenner. As duas jantaram no restaurante Il Segreto Ristorante, em Bel-Air.

Hailey vestia um longo casaco com gola de pele preta, que tapava aquilo que pareciam uns calções ou uma saia curta.

Com o cabelo apanhado, usava ainda umas meias brancas e uns sapatos rasos vermelhos.

Já Kylie Jenner usava um top preto, com a barriga à mostra, e umas jeans pretas, com sandálias.

