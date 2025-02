Hailey e Justin Bieber tiveram uma saída romântica em Nova Iorque e os paparazzi captaram os seus looks.

No dia 4 de fevereiro, o casal foi jantar ao Corner Store e não passou despercebido na entrada do restaurante.

A modelo exibiu um look que faz lembrar o filme 'Matrix', com um blusão de pele preto, collants de vidro da mesma cor e saltos altos. Com o cabelo apanhado, completou o look com uns óculos de sol.

Já Justin optou por usar várias camadas. O cantor foi visto com uma sweatshirt branca, um casaco esverdeado e um blusão bege.

Leia Também: Justin e Hailey Bieber têm saída romântica em clube de comédia