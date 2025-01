Justin e Hailey Bieber parecem continuar felizes e a investir no seu casamento, apesar dos constantes rumores de uma alegada separação que surgem nas redes sociais e na imprensa internacional.

Este fim de semana, o casal aproveitar para ter uma saída romântica num 'comedy club' em Hollywood, revela a Page Six.

Justin e Hailey Bieber estiveram no Laugh Factory, com Tate McRae, que partilhou fotografias do momento.

O comediante Nicky Paris, que atuou nessa noite, agradeceu ao casal a sua presença, através do Instagram.

Leia Também: Hailey Bieber publica fotografia de Justin após rumores de separação