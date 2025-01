Hailey e Justin Bieber são constantemente notícia na imprensa internacional por rumores de uma alegada separação.

No entanto, o casal parece continuar unido, partilhando fotografias em conjunto sempre que suspeitas de um possível divórcio correm as redes sociais.

Após, alegadamente, o cantor ter deixado de seguir a mulher no Instagram, Justin veio a público dizer que foi "alguém que entrou na sua conta".

Por seu turno, Hailey Bieber fez uma partilha com um carrossel de fotografias na sua conta de Instagram e mostrou uma imagem do marido, com os olhos fechados, num restaurante.

Ora veja.

Leia Também: Arrufo? Justin Bieber deixou de seguir Hailey… mas 'arrependeu-se'