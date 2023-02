Conner Flowers, irmão da estrela de 'Southern Charm', Olivia Flowers, morreu. Tinha 32 anos.

Foram vários os colegas de profissão e amigos que fizeram questão de deixar uma mensagem de condolência nas redes sociais. Os mesmos aproveitaram ainda para fazer um pedido.

"Como amigos da família Flowers foi-nos pedido para que respeitassem a sua privacidade de maneira a que consigam fazer o luto pela perda do seu ente querido", referiu Leva Bonaparte, também integrante do reality show.

Segundo o Page Six, Conner morreu no passado dia 30 de janeiro na sua casa em Charleston, Carolina do Sul. As causas da morte ainda estão em "investigação".

